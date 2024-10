Iodonna.it - Elitario, aspirazionale e senza tempo. E due icone che fanno ancora sognare

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Da Il Grande Gatsby a Il talento di Mr. Ripley passando per Succession – la fortunata serie HBO, che attraverso le vicende della potente famiglia Roy, ne racconta il lifestyle lussuoso e le origini aristocratiche: da sempre la letteratura e la cinematografia attingono a piene mani dal mondo dei vecchi ricchi d’America. E lo stile Old Money ne incarna la migliore rappresentazione in termini di moda.