Ilrestodelcarlino.it - Disfatta Vuelle, a Forlì il secondo ko di fila. Biancorossi vivi soltanto nel terzo quarto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) unieuro 71 carpegna prosciutto 50 UNIEURO FORLI’: Dawson ne, Parravicini 18, Cinciarini 8, Tavernelli 6, Gaspardo 12, Pascolo 6, Magro 10, Del Chiaro 4, Pollone 3, Pinza, Errede, Harper 7. All. Martino. CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Reginato ne, Maretto 4, Parrillo 3, Imbrò 2, De Laurentiis 5, King 12, Bucarelli 2, Lombardi 2, Zanotti, Ahmad 22. All. Baioni. Arbitri: Pellicani, Almerigogna e Bonottto. Parziali: 18-9, 38-24, 49-38. Tiri liberi:8/11, Pesaro 17/24. Tiri da 3 punti:11/33, Pesaro 5/21. Rimbalzi:34, Pesaro 36. Antisportivo a Imbrò. Usciti per falli: Maretto. Spettatori: 3.500. In coma. E’ questa la sensazione che trasmette lanel corso di una partita imbarazzante che solo la tripla di King a pochi secondi dal termine ha evitato si chiudesse sotto la soglia dei 50 punti segnati.