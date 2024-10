Crema, spegne l’incendio nell’appartamento della vicina ma resta ustionato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Crema, 17 ottobre 2024 – “Aiuto, la mia casa va a fuoco”. E il vicino interviene, con coraggio, si ustiona, ma riesce a spegnere le fiamme. La freddezza del vicino di casa ha evitato che un incendio andasse a intaccare tutto il caseggiato, mercoledì sera intorno alle 20.30. Il problema è sorto nel palazzo che si trova in via Rampazzini, al numero civico 3. A quell’ora una donna avrebbe voluto accendere la stufa per togliere un po’ di umidità dall’abitazione. Per fare questo ha caricato la stufa e voleva dare fuoco alla legna spruzzando alcol, manovra vietatissima e pericolosa. E infatti l’alcol ha preso fuoco e la donna si è causata bruciature a un braccio. Quando il fuoco l’ha raggiunta, la donna ha fatto cadere la bottiglia dell’alcol, che si è incendiata e le fiamme hanno subito aggredito il divano. Lei è fuggita e ha chiesto aiuto al vicino. Ilgiorno.it - Crema, spegne l’incendio nell’appartamento della vicina ma resta ustionato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – “Aiuto, la mia casa va a fuoco”. E il vicino interviene, con coraggio, si ustiona, ma riesce are le fiamme. La freddezza del vicino di casa ha evitato che un incendio andasse a intaccare tutto il caseggiato, mercoledì sera intorno alle 20.30. Il problema è sorto nel palazzo che si trova in via Rampazzini, al numero civico 3. A quell’ora una donna avrebbe voluto accendere la stufa per togliere un po’ di umidità dall’abitazione. Per fare questo ha caricato la stufa e voleva dare fuoco alla legna spruzzando alcol, manovra vietatissima e pericolosa. E infatti l’alcol ha preso fuoco e la donna si è causata bruciature a un braccio. Quando il fuoco l’ha raggiunta, la donna ha fatto cadere la bottiglia dell’alcol, che si è incendiata e le fiamme hanno subito aggredito il divano. Lei è fuggita e ha chiesto aiuto al vicino.

