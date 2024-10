Anticipazionitv.it - Amici news, Angelina Mango ferma il tour per problemi di salute e preoccupa i fans: le sue condizioni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Da un po’ di tempo è partito ilnei club di, la quale in questi giorni si è recata a Napoli per le due serate in programma. Tuttavia, dopo essersi esibita nel primo appuntamento, la cantante è stata costretta arsi per un problema di. Come era chiaro che fosse in molti si sonoti, anche perché talezione va avanti da diverse settimane, complice il forte dimagrimento della lucana. A tal proposito, i suoi supporters vogliono capirci di più.: le suediProssima a sostenere la seconda data a Napoli,ha subito una battuta d’arresto. Il motivo? Le suediche l’hanno costretta are lanee, e si parla di una rinofaringite acuta.