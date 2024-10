15 milioni di euro per la linea ferroviaria Udine - Cividale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Avvio dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Udine Cividale previsto per il 2026. Nel 2025 verranno eseguiti, invece, quelli relativi all'adeguamento tecnologico e alla messa in sicurezza della linea stessa. Per questa prima trance sono disponibili quasi 42 milioni di euro. Il Udinetoday.it - 15 milioni di euro per la linea ferroviaria Udine - Cividale Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Avvio dei lavori di elettrificazione dellaprevisto per il 2026. Nel 2025 verranno eseguiti, invece, quelli relativi all'adeguamento tecnologico e alla messa in sicurezza dellastessa. Per questa prima trance sono disponibili quasi 42diÂ. Il

