13enne costretta dalla madre a fare sesso per telefono con il suo amante

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’accusa nei confronti della 46enne è di tentata violenza sessuale e pornografia minorile in concorso. A processo anche l’52enne Al tempo dei fatti, la figlia oggi 17enne aveva solo 13 anni ma, nonostante del tempo sia passato, le ferite sono ancora aperte e il dolore non si rimarginerà mai del tutto. Per cinque anni, infatti, sual’hatelefonico con il suo, un 52enne di Milano anch’egli oggi rinviato a giudizio insieme alla donna. Ecco di che cosa sono accusati.telefonico: laora rischia tutto (cityrumors.it / canva)Il prossimo 23 ottobre, la 46enne di Lecce e il 52enne di Milano saranno giudicati con rito abbreviato: lei è accusata di maltrattamenti aggravati in famiglia, lui di stalking aggravato ed entrambi devono rispondere anche di tentata violenza sessuale e pornografia minorile.