Un travolgente ‘Peter Grimes’ al Teatro dell’Opera di Roma | da stare incollati alla sedia

In scena al Teatro dell'Opera di Roma fino al 19 ottobre, Peter Grimes (composto nel'44 e debuttato l'anno dopo a Londra) di Benjamin Britten su libretto di Montagu Slater tratto dal poema The Borough di George Crabbe, è una tragedia moderna sul tema, eminentemente novecentesco, della pressione sociale esercitata dalle convenzioni (morali, economiche, religiose) sull'individuo. Un'opera dall'intensità emotiva straziante, la cui esecuzione presente non comuni difficoltà, per la continua varietà melodica e ritmica della partitura, e che anche registicamente esige un impegno fuori dal comune, nella convulsa gestione drammatica dei molti personaggi.

