"Trifole", la clip del film ambientato nelle Langhe con Margherita Buy e Umberto Orsini

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)nei suggestivi paesaggi delle, Trifole – Le radici dimenticate, è una piccola storia poetica che parla di legami familiari, tradizioni da preservare e rispetto per la natura. Al cinema dal 17 ottobre con Officine UBU, diretto dal giovane regista Gabriele Fabbro, racconta di Dalia (Ydalie Turk), giovane londinese spedita dalla madre italiana (Buy) in un paesinoa prendersi cura del nonno Igor () affetto da demenza senile. Nella, il momento in cui la ragazza scopre che l’uomo sta per essere sfrattato dalla sua casa.Buy, Ydalie Turk ein una scena del“Trifole – Le radici dimenticate”. (Ufficio stampa).