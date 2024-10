Tennis: Torneo Stoccolma. Berrettini eliminato agli ottavi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il romano, n.42 del mondo, si è arreso in due set allo svizzero Stricker Stoccolma (SVEZIA) - Matteo Berrettini si ferma al secondo turno (ottavi) nel "BNP Paribas Nordic Open", ATP 250 sul dueo (montepremi di 690.135 euro) alla "Kungliga Tennishallen" di Stoccolma, in Svezia. Il Tennista romano, Be Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Stoccolma. Berrettini eliminato agli ottavi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il romano, n.42 del mondo, si è arreso in due set allo svizzero Stricker(SVEZIA) - Matteosi ferma al secondo turno () nel "BNP Paribas Nordic Open", ATP 250 sul dueo (montepremi di 690.135 euro) alla "Kungligahallen" di, in Svezia. Ilta romano, Be

LIVE Berrettini-Stricker 6-7 - 4-6 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : il romano si arrende con rimpianti al Nextgen svizzero - 40-40 Sul nastro purtroppo lo slice di Berrettini. Berrettini pensava avesse fatto due rimbalzi. 15-0 Servizio e palla corta. 15-0 Servizio, dritto e regale volèe di rovescio Stricker. 40-15 Servizio e inside in Berrettini. A-40 Prima vincente. Stricker-Berrettini 7-6(6)! Che beffa. 40-40 Meraviglioso lob di Stricker dopo la palla corta. (Oasport.it)

Atp Stoccolma 2024 : Berrettini eliminato - passa un grande Stricker - . Vittoria per meritata per l’elvetico, che ha fatto la differenza nei punti vinti sulla seconda di servizio (61% contro il 45% di Berrettini). Il tennista romano cade a sorpresa contro Dominic Stricker in due combattuti set. Matteo Berrettini esce di scena nell’Atp 250 di Stoccolma, in Svezia. Prima volta nel 2024 che Stricker mette in fila due vittorie a livello Atp, non succedeva dal 500 di ... (Sportface.it)

LIVE Berrettini-Stricker 6-7 - 4-6 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : il romano si arrende al nextgen svizzero con rimpianti - Da fondo è difficilmente scalfibile. 40-0 Altra prima. 30-40 Altra risposta d’incontro dello svizzero, poco può con lo slice difensivo Berrettini. 40-15 Servizio e approccio slice. Stricker è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti che il Paese elvetico abbia prodotto dopo l’era dell’oro Federer-Wawrinka. (Oasport.it)