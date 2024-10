«Si faccia il possibile per il completamento della ciclabile di Mucinasso» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Non so quante volte ho letto articoli sulla fantomatica pista ciclabile che collegherebbe Mucinasso (frazione di Piacenza) alla città. Praticamente ancora una volta è slittato tutto e anche questa volta la pista ciclabile rimane un'utopia. I prezzi salgono per tutti e non si fermeranno nei Ilpiacenza.it - «Si faccia il possibile per il completamento della ciclabile di Mucinasso» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Non so quante volte ho letto articoli sulla fantomatica pistache collegherebbe(frazione di Piacenza) alla città. Praticamente ancora una volta è slittato tutto e anche questa volta la pistarimane un'utopia. I prezzi salgono per tutti e non si fermeranno nei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pista ciclabile di Mucinasso - affidati i lavori per il primo stralcio da 1 - 4 km - Ad aggiudicarsi la gara la ditta Icg Srl, con sede in provincia di Mantova. . . . Importo complessivo dell’intervento 1 milione e 500 mila euro (contributo ministeriale di 600mila euro dal Primus). Pista ciclabile di Mucinasso, affidati i lavori per la realizzazione del primo stralcio da 1,4 chilometri. (Ilpiacenza.it)

Pista ciclabile di Mucinasso - slitta ancora il termine lavori : rinvio a marzo 2027 - Pista ciclabile di Mucinasso, slitta ancora la data per il termine lavori. Due anni in più di tempo per avviare e completare il cantiere del primo stralcio da 1,4 chilometri (costo 1,5 milioni di euro, contributo ministeriale di 600mila euro dal Primus) del percorso di collegamento tra la... (Ilpiacenza.it)