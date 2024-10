Psichiatra Barbara Capovani uccisa a Pisa, condanna all’ergastolo per Gianluca Paul Seung (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corte di Assise di Pisa ha condannato, con sentenza emessa nella serata di oggi, 16 ottobre, Gianluca Paul Seung all'ergastolo per l'omicidio volontario premeditato della Psichiatra Barbara Capovani, aggredita nell'aprile 2023 all'esterno del Servizio psichiatrico diagnosi e cura dell'ospedale di Pisa dove lavorava e morta in conseguenza delle gravi ferite riportate. Seung L'articolo Psichiatra Barbara Capovani uccisa a Pisa, condanna all’ergastolo per Gianluca Paul Seung proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corte di Assise dihato, con sentenza emessa nella serata di oggi, 16 ottobre,all'ergastolo per l'omicidio volontario premeditato della, aggredita nell'aprile 2023 all'esterno del Servizio psichiatrico diagnosi e cura dell'ospedale didove lavorava e morta in conseguenza delle gravi ferite riportate.L'articoloperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Uccise a sprangate la psichiatra Barbara Capovani - Seung condannato all'ergastolo - Condannato all’ergastolo Gianluca Paul Seung, il 36enne che il 21 aprile del 2023 nel cortile di un ospedale di Pisa uccise a colpi di sprangate la psichiatra Barbara Capovani che lo aveva in cura. . . La corte di Assise di Pisa lo ha condannato alla pena massima, al risarcimento alle parti civili e. (Today.it)

