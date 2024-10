Picchiano poliziotto e sua moglie, la donna in aula: "Ho cercato di difenderlo come meglio potevo" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Ci aggredirono quasi subito e nonostante mio marito si fosse qualificato come poliziotto. Eravamo scesi per chiedere spiegazioni del danneggiamento del tettuccio della nostra auto dopo che la vicina ci avvisò e filmò ogni cosa”.Sono le dichiarazioni rese dalla moglie dell’assistente capo Casertanews.it - Picchiano poliziotto e sua moglie, la donna in aula: "Ho cercato di difenderlo come meglio potevo" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Ci aggredirono quasi subito e nonostante mio marito si fosse qualificato. Eravamo scesi per chiedere spiegazioni del danneggiamento del tettuccio della nostra auto dopo che la vicina ci avvisò e filmò ogni cosa”.Sono le dichiarazioni rese dalladell’assistente capo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è il poliziotto di Crotone che ha sparato e ucciso Francesco Chimirri - che cosa è successo e come sta dopo l'aggressione - L'omicidio è avvenuto nel quartiere Lampanaro e la dinamica è ancora in co . Il poliziotto che ha sparato contro Francesco Chimirri e lo ha ucciso a Crotone ha 37 anni. La discussione fra i due è iniziata per un incidente d’auto che ha comportato la rottura di uno specchietto, ma è finita in tragedia. (Ilgiornaleditalia.it)

Inter - Taremi : “Senza il calcio sarei un poliziotto. Lo spogliatoio dev’essere come una famiglia” - Essere uniti è importante nello sport e porta alla vittoria. “Se non avessi fatto il calciatore sarei diventato un poliziotto. Mi piace, non so perchè, sin da bambino. Come una famiglia”. Per noi è una leggenda“. Mi supportano sempre”. . Mi sarebbe piaciuto fare il detective”. The post Inter, Taremi: “Senza il calcio sarei un poliziotto. (Sportface.it)

“Voglio fare il poliziotto per proteggere la mamma” : la confessione di un bambino porta all’arresto del padre violento. Come la maestra ha attivato un’indagine per maltrattamenti familiari - Queste le parole, come segnala Ansa, che un bambino di una scuola elementare della provincia di Biella ha confidato alla sua maestra. L'articolo “Voglio fare il poliziotto per proteggere la mamma”: la confessione di un bambino porta all’arresto del padre violento. Come la maestra ha attivato un’indagine per maltrattamenti familiari sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)