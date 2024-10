Patrizia Russo uccisa dal marito Giovanni Salamone a Solero: chi era la vittima, insegnante di sostegno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Femminicidio a Solero (Alessandria), Giovanni Salamone uccide la moglie Patrizia Russo con un coltello in camera da letto e confessa tutto ai carabinieri: il ritratto della coppia Notizie.virgilio.it - Patrizia Russo uccisa dal marito Giovanni Salamone a Solero: chi era la vittima, insegnante di sostegno Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Femminicidio a(Alessandria),uccide la mogliecon un coltello in camera da letto e confessa tutto ai carabinieri: il ritratto della coppia

Chi era Patrizia Russo - l’insegnante 53enne uccisa dal marito a Solero : “È accaduto qualcosa di incredibile” - Chi era Patrizia Russo, la vittima del femminicidio di Solero, nell'Alessandrino: è stata uccisa dal marito Giovanni Salamone, che poi subito dopo il delitto ha chiamato i carabinieri. Il sindaco: "Nessuno pensava che potesse esserci un episodio di questo tipo legato a queste due persone. Continua a leggere . (Fanpage.it)

