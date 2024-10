Nella casta dello sport c’è sempre una poltrona libera: l’ex capo del badminton diventa presidente della Federazione Pesi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il mondo dello sport è come il gioco della sedia, con una variante: quando si ferma la musica, c’è sempre una poltrona libera dove sedersi, passando da un incarico all’altro, o persino da una Federazione all’altra. Come è appena successo tra badminton e Pesi: cambiano i ruoli, non le facce. La grande tornata elettorale dello sport prosegue è l’ultima ad essere andata al voto è la Federazione Pesistica Italiana (FPI). Più che un voto, in realtà, un plebiscito: il nuovo presidente, Alberto Miglietta, ovviamente candidato unico, è stato eletto col 99,68% delle preferenze. Record. Miglietta succede in piena continuità all’ex n.1, Antonio Urso, con cui si conosce bene, e che ora è determinato a provare l’avventura internazionale. Lascia però il suo mondo in mani fidate. Ilfattoquotidiano.it - Nella casta dello sport c’è sempre una poltrona libera: l’ex capo del badminton diventa presidente della Federazione Pesi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il mondoè come il giocosedia, con una variante: quando si ferma la musica, c’èunadove sedersi, passando da un incarico all’altro, o persino da unaall’altra. Come è appena successo tra: cambiano i ruoli, non le facce. La grande tornata elettoraleprosegue è l’ultima ad essere andata al voto è lastica Italiana (FPI). Più che un voto, in realtà, un plebiscito: il nuovo, Alberto Miglietta, ovviamente candidato unico, è stato eletto col 99,68% delle preferenze. Record. Miglietta succede in piena continuità aln.1, Antonio Urso, con cui si conosce bene, e che ora è determinato a provare l’avventura internazionale. Lascia però il suo mondo in mani fidate.

