Migranti Caritas | 53 mln stranieri residenti in Italia Imprese chiedono manodopera

Migranti, Caritas: 5,3 mln stranieri residenti in Italia. Imprese chiedono manodopera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 5 milioni e 300 mila gli stranieri residenti in Italia, il 3,2% in piu rispetto allo scorso anno, e sempre piu Imprese chiedono manodopera da mettere in regola. Servizio di Vito D’Ettorre Migranti, Caritas: 5,3 mln stranieri residenti in Italia. Imprese chiedono manodopera TG2000. Tv2000.it - Migranti, Caritas: 5,3 mln stranieri residenti in Italia. Imprese chiedono manodopera Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 5 milioni e 300 mila gliin, il 3,2% in piu rispetto allo scorso anno, e sempre piuda mettere in regola. Servizio di Vito D’Ettorre: 5,3 mlninTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Oltre 5 milioni gli stranieri residenti in Italia : producono 164 - 2 mld di valore aggiunto (circa 8 - 8% del Pil) - it. Ecco, in anteprima, una sintesi del rapporto. Significativo anche il numero di stranieri “naturalizzati” italiani: 213 mila nel 2023, per un totale di 1,5 milioni negli ultimi 10 anni. La presenza straniera è mediamente più giovane (35,7 anni stranieri / 46,9 anni italiani) e offre un contributo positivo nel contrastare l’inverno demografico in corso: tra gli stranieri vi sono 10,4 nati ogni ... (Ildenaro.it)