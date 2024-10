Manovra da 30 miliardi: “Benefici per cittadini e imprese, banche e ministeri fanno i sacrifici” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “I sacrifici li fanno banche, assicurazioni e ministeri. Hanno permesso di confermare i Benefici per cittadini e imprese”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha presentato così la Manovra da 30 miliardi che ieri sera ha ricevuto il via libera del Consiglio dei Ministri. E ha aggiunto: “Accordo raggiungo con l'Ue sul rientro del deficit a sette anni”. Cuneo fiscale (“il must” a detta del ministro) e Irpef, famiglia, pensioni, casa, sanità. Ecco le principali misure della Legge di Bilancio che arriverà in Parlamento lunedì 21 ottobre. LE ENTRATE Nove miliardi della Manovra saranno finanziati in deficit. Il resto arriverà da entrate consolidate maggiori rispetto alle previsioni, da una severa spending review e da un contributo di banche e assicurazioni. Il taglio della spesa pubblica significa un taglio del 5% per tutti i ministeri, esclusa la sanità. Panorama.it - Manovra da 30 miliardi: “Benefici per cittadini e imprese, banche e ministeri fanno i sacrifici” Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Ili, assicurazioni e. Hanno permesso di confermare iper”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha presentato così lada 30che ieri sera ha ricevuto il via libera del Consiglio dei Ministri. E ha aggiunto: “Accordo raggiungo con l'Ue sul rientro del deficit a sette anni”. Cuneo fiscale (“il must” a detta del ministro) e Irpef, famiglia, pensioni, casa, sanità. Ecco le principali misure della Legge di Bilancio che arriverà in Parlamento lunedì 21 ottobre. LE ENTRATE Novedellasaranno finanziati in deficit. Il resto arriverà da entrate consolidate maggiori rispetto alle previsioni, da una severa spending review e da un contributo die assicurazioni. Il taglio della spesa pubblica significa un taglio del 5% per tutti i, esclusa la sanità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalle banche 3 - 5 miliardi per la manovra : un compromesso "sopportabile" - dicono gli analisti - . "Le banche dovevano fare la loro parte – ha commentato il leader di Forza Italia e vicepremier – ma grazie a un accordo fra il governo e gli istituti di credito e assicurativi, questo è avvenuto e siamo riusciti a mettere a disposizione 3,5 miliardi per la sanità. Per Antonio Tajani, che si era espresso contro una nuova tassa sugli extraprofitti, "ha vinto il buon senso". (Ilfoglio.it)

Manovra - dalle banche 3 - 5 miliardi di contributo - Tra gli interventi di natura sociale, la carta 'dedicata a te' verrà rifinanziata per il 2025 con 500 milioni di euro. Per la sanità il finanziamento previsto per i prossimi due anni seguirà l’andamento del Pil nominale. "Come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Sul tema del rinnovo dei contratti, "il governo destina subito le risorse necessarie per finanziare il ... (Panorama.it)

Via libera alla Manovra 2025. Bonus da 1.000 euro per i nuovi nati - 3 - 5 miliardi in arrivo da banche e assicurazioni : ecco tutte le misure - Ci sono alcune novità, ma anche molte conferme, come quelle in materia pensionistica: resta in piedi l’impianto organizzato da Elsa Fornero durante il governo Monti. La modifica propende verso l’adozione del cosiddetto “quoziente familiare”, ovvero quel meccanismo a favore delle famiglie con un numero alto di figli. (Open.online)