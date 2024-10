Ilfattoquotidiano.it - La figlia di Clint Eastwood arrestata: Francesca è stata accusata di violenza domestica perché avrebbe aggredito il suo fidanzato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)dell’attore e regista 94enne, è finita nei guai. Infatti la donna, stando a quanto riportato dal sito americano TMZ, sarebbeincarcerata, poi rilasciata su cauzione di 50mila dollari, per l’accusa di. La denuncia si è resa necessarialad’arteil. Stando alle prime ricostruzioni“stava guidando per Beverly Hills con il suosabato sera, quando hanno avuto una discussione verbale accesa, che è degenerata quandoil suo. – si legge su TMZ – Le nostre fonti affermano che ildiha chiamato la polizia. Le forze dell’ordinero consigliato la ‘vittima’ di guidare fino alla Safety Zone del dipartimento di polizia di Beverly Hills per incontrare gli ufficiali”.