La bordata di Magalli a Fazio: "Allora era umile, adesso...". L'aneddoto rivelatore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fabio Fazio ha portato con successo il suo Che tempo che fa dalla Rai al Nove. Una miriade di puntate in onda, ma solo una con ospite Giancarlo Magalli. Perché questo dato? Lo sottolinea lo stesso conduttore e autore Rai, veterano della televisione italiana, in una intervista a Chi in cui si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa proprio sul collega ligure. Fazio viene scoperto grazie a un concorso e venne affidato proprio a Magalli. "Lo mandai da Raffaella Carrà. Lei non voleva quelli che non conosceva, ma io le dissi che era bravo, che le sarebbe piaciuto", spiega il conduttore romano. Siamo nell'82, quando "un dirigente Rai illuminato, Bruno Voglino, indisse un concorso per trovare volti nuovi per la tv. Si presentarono migliaia di candidati e vennero scelti i tre migliori: Alessandro Cecchi Paone, Piero Chiambretti e Fabio Fazio", racconta Magalli. Iltempo.it - La bordata di Magalli a Fazio: "Allora era umile, adesso...". L'aneddoto rivelatore Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fabioha portato con successo il suo Che tempo che fa dalla Rai al Nove. Una miriade di puntate in onda, ma solo una con ospite Giancarlo. Perché questo dato? Lo sottolinea lo stesso conduttore e autore Rai, veterano della televisione italiana, in una intervista a Chi in cui si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa proprio sul collega ligure.viene scoperto grazie a un concorso e venne affidato proprio a. "Lo mandai da Raffaella Carrà. Lei non voleva quelli che non conosceva, ma io le dissi che era bravo, che le sarebbe piaciuto", spiega il conduttore romano. Siamo nell'82, quando "un dirigente Rai illuminato, Bruno Voglino, indisse un concorso per trovare volti nuovi per la tv. Si presentarono migliaia di candidati e vennero scelti i tre migliori: Alessandro Cecchi Paone, Piero Chiambretti e Fabio", racconta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giancarlo Magalli tira una frecciatina a Fabio Fazio e svela un aneddoto su Simona Ventura - Poi mi arrivarono raccomandazioni per altre ragazze e dissi: “Io ho preso la Ventura, se me ne date altre, le aggiungo”. “Diciamo che di persone ne ho aiutate tante, da Vanessa Incontrada a Fabio Fazio, fino a Massimo Troisi. Della seconda ha un bellissimo ricordo, del primo… meh. Devo dire che Simona, fra tutti quelli che ho aiutato, è l’unica che me lo riconosca”. (Biccy.it)

Giancarlo Magalli contro Fabio Fazio : “L’ho aiutato raccomandandolo - ma non mi invita a Che tempo che fa” - “Lo mandai da Raffaella Carrà. “Io ero autore a Pronto, Raffaella? e lui era bravo a imitare personaggi non inflazionati, così lo inserii nel programma. Allora era molto umile, mi portava i biscotti da Savona per ringraziarmi”. Lei non voleva quelli che non conosceva ma io le dissi che era bravo e che le sarebbe piaciuto”. (Tpi.it)