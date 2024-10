Thesocialpost.it - Insultano il compagno di classe disabile e lo costringono a spogliarsi in pubblico

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Orrore e sconcerto a Caserta. Tre minorenni di età compresa tra i 12 e i 14 anni sono stati raggiunti da provvedimenti di ammonimento emessi dal questore della città campana. Secondo l’accusa i ragazzini avrebbero bullizzato, in maniera fisica e verbale, undi, affetto da autismo e ritardo cognitivo. Leggi anche: Treviso, 14enne picchiato e rapinato da una baby gang per 70 centesimi A far scattare le indagini della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta è stata la denuncia presentata dai genitori della vittima 13enne. E infatti è emerso che, almeno dal maggio 2023, il ragazzinosarebbe stato vittima di insulti, atti denigratori, aggressioni fisiche e violenze verbali da parte di alcuni compagni di