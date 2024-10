Ex scuola 8 Marzo: il disegno di riqualificazione di un edificio occupato da oltre 14 anni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione dell’ex scuola 8 Marzo, un complesso in stato di abbandono e occupazione nel quartiere della Magliana, nel Municipio XI di Roma, potrebbe finalmente non essere più nella morsa dell’incertezza. Da tempo, infatti, la comunità locale e le autorità stanno lavorando per risolvere un caso che rappresenta un grave problema di sicurezza e degrado. L’amministrazione comunale ha recentemente annunciato un piano di messa in sicurezza e lo sgombero dell’immobile, con l’intento di valorizzare l’area e garantirne la fruibilità in futuro. Un edificio simbolo di degrado e insicurezza L’ex scuola, attualmente occupata da circa 500 persone, tra cui 150 minori, è diventata un esempio di degrado urbano e complessità sociale. Gaeta.it - Ex scuola 8 Marzo: il disegno di riqualificazione di un edificio occupato da oltre 14 anni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione dell’ex, un complesso in stato di abbandono e occupazione nel quartiere della Magliana, nel Municipio XI di Roma, potrebbe finalmente non essere più nella morsa dell’incertezza. Da tempo, infatti, la comunità locale e le autorità stanno lavorando per risolvere un caso che rappresenta un grave problema di sicurezza e degrado. L’amministrazione comunale ha recentemente annunciato un piano di messa in sicurezza e lo sgombero dell’immobile, con l’intento di valorizzare l’area e garantirne la fruibilità in futuro. Unsimbolo di degrado e insicurezza L’ex, attualmente occupata da circa 500 persone, tra cui 150 minori, è diventata un esempio di degrado urbano e complessità sociale.

