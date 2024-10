Botte alla moglie davanti ai figli, esce dal carcere e lo stesso giorno lo accompagnano sul volo per il Marocco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uscito dal carcere è stato portato direttamente in aeroporto e espulso dall'Italia. Questa la sorte di un 49enne di origine marocchina, residente a Lurago Marinone (Como) e che si trovava al Bassone per gravi maltrattamenti in famiglia. L'uomo era colpevole, tra le altre cose, di gravi lesioni Quicomo.it - Botte alla moglie davanti ai figli, esce dal carcere e lo stesso giorno lo accompagnano sul volo per il Marocco Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uscito dalè stato portato direttamente in aeroporto e espulso dall'Italia. Questa la sorte di un 49enne di origine marocchina, residente a Lurago Marinone (Como) e che si trovava al Bassone per gravi maltrattamenti in famiglia. L'uomo era colpevole, tra le altre cose, di gravi lesioni

