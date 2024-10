Bergamonews.it - Training Space, Oktoberfest, Festinforna e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ilcon allenamento di gruppo a Comun Nuovo,a Seriate,a Pontirolo Nuovo, glia Gandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 15 ottobre. Ecco gli appuntamenti.alle 18 allo Spazio Daste, a, si terrà un incontro dal titolo “Terzo settore: lavoro o volontariato?”. Interverrà Marta Fana. Una riflessione critica sull’inganno della flessibilità e sul confine, sempre più fluido, tra lavoro retribuito e volontariato nell’ambito del terzo settore e della cooperazione. L’iniziativa rientra nel programma di “Molte Fedi”.Tutti i martedì dalle 18.45 alle 19.45 al centro sportivo di Comun Nuovo, in via Azzurri 2006, si terrà il “”, un’ora di allenamento funzionale gratuito livello base e avanzato.