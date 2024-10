Ilrestodelcarlino.it - Studenti a zonzo al centro commerciale. Riportati ai genitori dai carabinieri

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tre ragazzi affidati aiperché sorpresi fuori da scuola durante le ore scolastiche, sei persone denunciate e tre giovani segnalati per uso personale di stupefacenti. Sono i risultati dei controlli deidella Compagnia di Cesena che, nel fine settimana, hanno predisposto un’attività di controllo straordinaria, finalizzata prioritariamente al contrasto dei reati predatori, dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, della guida in stato di alterazione e dell’elusione dell’obbligo scolastico. Idel Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione di San Carlo di Cesena hanno denunciato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici tra 0,71 g/l e 2 g/l e con ritiro della patente per la successiva sospensione.