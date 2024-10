Scorsese in Sicilia, il Palermo lo omaggia con una maglia speciale – FOTO (Di martedì 15 ottobre 2024) Martin Scorsese ha ricevuto dal Palermo una maglia speciale durante il viaggio in Sicilia del cineasta italoamericano: il messaggio sui socia Martin Scorsese in questi giorni è in Italia: il regista italoamericano ha iniziato il suo tour del nostro paese da Torino, dove è stato premiato dal Museo Nazionale del Cinema – nel quale ha Calcionews24.com - Scorsese in Sicilia, il Palermo lo omaggia con una maglia speciale – FOTO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Martinha ricevuto dalunadurante il viaggio indel cineasta italoamericano: il messaggio sui socia Martinin questi giorni è in Italia: il regista italoamericano ha iniziato il suo tour del nostro paese da Torino, dove è stato premiato dal Museo Nazionale del Cinema – nel quale ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Martin Scorsese - il 7 ottobre al Museo Nazionale del Cinema - gira in Sicilia un documentario sugli antichi naufragi - Nonostante il rinvio dei suoi annunciati lungometraggi, Martin Scorsese, in arrivo al museo del cinema di Torino il 7 ottobre per ricevere la Stella della Mole, non resta inattivo ma gira in Italia un documentario su antichi naufragi. (Comingsoon.it)

Scorsese gira in Sicilia ed è «incantato dall’accoglienza» - «Questo progetto non sarebbe stato possibile senza l’aiuto incredibile dei siciliani, il cuore di questo popolo e la loro accoglienza ci commuove». . . Attraverso le parole dell’archeologa subacquea Lisa Briggs, il pluripremiato regista americano, ma di origini siciliane, Martin Scorsese, coglie l’occasione per rivolgere un ringraziamento ai siciliani e alla Sicilia, per i giorni che sta ... (Gazzettadelsud.it)