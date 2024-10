Salmonella in scuole della provincia di Firenze, 224 casi: colpa del farro con pesto e pomodorini (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarebbe stato un farro con pesto e pomodorini servito il 24 settembre ad aver scatenato l'intossicazione da Salmonella registrata tra gli alunni di alcune scuole della provincia di Firenze. E' quanto emerge dalla risposta data dall'assessore alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini a un'interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale della Lega e Salmonella in scuole della provincia di Firenze, 224 casi: colpa del farro con pesto e pomodorini L'Identità. Lidentita.it - Salmonella in scuole della provincia di Firenze, 224 casi: colpa del farro con pesto e pomodorini Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarebbe stato unconservito il 24 settembre ad aver scatenato l'intossicazione daregistrata tra gli alunni di alcunedi. E' quanto emerge dalla risposta data dall'assessore alla saluteRegione Toscana Simone Bezzini a un'interrogazione urgente presentata dal consigliere regionaleLega eindi, 224delconL'Identità.

Intossicazione da salmonella nelle scuole toscane : il faro sul pesto e pomodorini del 24 settembre - Facebook WhatsApp Twitter Un incidente alimentare ha scosso l’area metropolitana di Firenze, dove un’intossicazione da Salmonella ha coinvolto centinaia di alunni delle scuole. La comunità locale attende ora comunicazioni aggiornate e informazioni chiare sulla gestione della situazione e sulle possibili azioni future per garantire la sicurezza alimentare nelle scuole. (Gaeta.it)

Caos salmonella nelle scuole. Dalle polemiche alla querela. E mancano ancora i dati dell’Asl - Sorprende questo e sorprende anche sentire sindaci e presidente dell’azienda che gestisce il servizio mensa confermare che la Asl non abbia dato riscontri in tal senso neppure a loro". Un atto che potrebbe sembrare prematuro visto che ancora mancano risposte certe ma, secondo Mossuto, non è così: "Noi – prosegue - raccontiamo dei fatti e il Magistrato che condurrà l’indagine appurerà se ci sono ... (Lanazione.it)

Sospetto salmonella - stop al servizio mensa in alcune scuole del Fiorentino - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Una sospensione del servizio in via precauzionale. . . È quella che riguarda il servizio mensa di alcune scuole del Fiorentino per cui l’azienda di refezione scolastica Qualità&Servizi ha comunicato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì. (Firenzetoday.it)