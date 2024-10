Poliziotti salvano cucciolo di rottweiler. Denunciato il padrone per maltrattamenti (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn uomo di 27 anni, italiano, è stato Denunciato dalla polizia per il reato di maltrattamento di animali.I fatti risalgono alla mattina della scorsa domenica, quando al 113 arriva una segnalazione per maltrattamenti nei confronti di un Bolognatoday.it - Poliziotti salvano cucciolo di rottweiler. Denunciato il padrone per maltrattamenti Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn uomo di 27 anni, italiano, è statodalla polizia per il reato di maltrattamento di animali.I fatti risalgono alla mattina della scorsa domenica, quando al 113 arriva una segnalazione pernei confronti di un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vede i poliziotti e lancia la cocaina in una siepe : 19enne denunciato - . Il giovane è stato sorpreso dai poliziotti mentre tentava di disfarsi di un pacchetto di cocaina facendolo cadere in una siepe. Il 19enne è stato bloccato e. La polizia di Spoleto ha denunciato un 19enne, cittadino albanese, classe 2005 – per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. (Perugiatoday.it)

Ignora l'alt dei poliziotti - lo scoprono ubriaco al volante : 32enne denunciato - ANCONA – Non si era fermato all’alt intimato dagli agenti, probabilmente per sfuggire al controllo, e viene così scoperto al volante dopo aver abusato di sostanze alcoliche. I risultati emersi dall’etilometro hanno portato alla denuncia per guida in stato di ebbrezza nei confronti di un 32enne... (Anconatoday.it)

Denunciato per spaccio - 24enne esce dalla questura e semina il caos in strada : poi l'aggressione ai poliziotti e l'arresto - Il delirio sul viale Boccaccio quando, uscito dagli uffici della questura dove era appena stato denunciato per spaccio, ha iniziato a correre senza criterio, lanciandosi tra le auto di passaggio e costringendo gli automobilisti a frenate improvvise, con evidenti rischi per la circolazione e... (Livornotoday.it)