Nuoto paralimpico in acque libere, atleta della sezione Superabili medaglia d’oro del Circuito nazionale (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelle acque libere di Mondello, Cristian Lucarelli ha rappresentato non solo la sua Riccione e la Polisportiva, di cui fa parte, ma anche i valori dello sport paralimpico che lo vede impegnato nel Nuoto. Lo scorso weekend il nuotatore riccionese ha partecipato all’evento “Dominate the water”, nel Riminitoday.it - Nuoto paralimpico in acque libere, atleta della sezione Superabili medaglia d’oro del Circuito nazionale Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelledi Mondello, Cristian Lucarelli ha rappresentato non solo la sua Riccione e la Polisportiva, di cui fa parte, ma anche i valori dello sportche lo vede impegnato nel. Lo scorso weekend il nuotatore riccionese ha partecipato all’evento “Dominate the water”, nel

Barelli “Grandi soddisfazioni da nuoto olimpico e paralimpico” - ROMA (ITALPRESS) – “Questa è una festa di tutti gli atleti delle discipline acquatiche con i paralimpici che ci accompagnano e che sono compagni di allenamento nelle stesse piscine. “Adesso vogliamo cercare di rimanere a questo livello”, ha aggiunto il numero uno della Fin. srp/mrv/red (ITALPRESS). (Unlimitednews.it)

Nuoto Paralimpico - Bortuzzo : “Vivere i Giochi di Parigi era un obiettivo umano e di vita” - Io che li ho vissuti entrambi posso dire che quello che riescono a fare è veramente difficile”. Bortuzzo vuole essere un esempio positivo per i giovani che vogliono avvicinarsi allo sport in qualsiasi condizione. “Un consiglio da dare ad un ragazzo con le tue stesse difficoltà? Tutto è possibile, ci sono persone che stanno anche molto peggio di me, con problemi più invadenti e gravi, e anche ... (Ilfaroonline.it)