Anteprima24.it - Napoli, a Soccavo Pianura non esiste l’aula: consigli municipali in corridoio

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiStavolta il presidente ha dovuto alzare bandiera bianca, e convocare ilo municipale da remoto. Scelta obbligata, perché aeri sono costretti a riunirsi in un. La causa? Il mancato restyling del Polifunzionale di, sede destinata alconsiliare. Servirebbero 550.000 euro. Un impegno economico “non sostenibile”, secondo il carteggio tratà 9 e Comune di. E allora, le sedute delo si svolgono lì, nell’angusto andito di piazza Giovanni XXIII. Laddove sono altri ufficidi. Ilperò è collocazione “non confacente per il ruolo rivestito”, ammettono le carte comunali. Ecco perché si prova a mettere una pezza. Il 4 ottobre ieri disono stati ospitati in via Verdi, neldelo comunale.