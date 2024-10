La stoccata di Lotito a Gravina: «Il presidente della Federcalcio deve esser eletto dalla serie A» (Repubblica) (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corso della riunione da remoto, via Zoom, della Commissione riforme allargata a tutte le società di serie A, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha trovato l’occasione per una delle sue uscite singolari. “L’ultimo atto – scrive Repubblica – dello scontro tra Lotito e la Federcalcio. La sua battaglia senza esclusione di colpi con l’attuale presidente della Figc, Gabriele Gravina, è nota“. “Lotito è uscito allo scoperto. Con una frase che ha fatto drizzare i capelli in testa a chi l’ha ascoltata. Non uno svarione, attenzione. Ilnapolista.it - La stoccata di Lotito a Gravina: «Il presidente della Federcalcio deve esser eletto dalla serie A» (Repubblica) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corsoriunione da remoto, via Zoom,Commissione riforme allargata a tutte le società diA, ilLazio, Claudio, ha trovato l’occasione per una delle sue uscite singolari. “L’ultimo atto – scrive– dello scontro trae la. La sua battaglia senza esclusione di colpi con l’attualeFigc, Gabriele, è nota“. “è uscito allo scoperto. Con una frase che ha fatto drizzare i capelli in testa a chi l’ha ascoltata. Non uno svarione, attenzione.

Roma - disoccupato sviene per la fame mentre camminava : il presidente della Lazio Lotito gli offre un posto - Nel quartiere di Roma Prati ha sperato che qualcuno potesse dargli una mano, invece dopo tanto girovagare è barcollato fino a svenire e cadere a terra sul marciapiede in piazza delle Cinque Giornate. “Devo ancora metabolizzare, non ci credo, è una cosa enorme, è gente di un certo livello…e sanno di me? Vogliono addirittura aiutarmi? Ho il colloquio oggi” ha raccontato Mario a Il Messaggero. (Ilfattoquotidiano.it)

Lotito non riesce a rimanere sveglio in Aula : il senatore presidente della Lazio chiude gli occhi mentre parla Occhiuto – Video - Durante l’intervento del collega Mario Occhiuto, intervenuto per parlare di patrimonio culturale, Lotito non è riuscito a tenere gli occhi aperti. . Il patron della Lazio e senatore di Forza Italia è stato “pizzicato” (di nuovo) mentre in Aula a Palazzo Madama non riesce a rimanere sveglio. La cultura non deve piacere troppo a Claudio Lotito. (Ilfattoquotidiano.it)

“Quote sui diritti tv a Gravina? Da Floridi dichiarazioni calunniose” : il presidente Figc annuncia querela contro l’uomo di Lotito - “Queste attività di illecita creazione di dossier – scrivono ancora i legali in una nota – con accuse ed illazioni costruite a tavolino, delle quali la Procura di Perugia si sta occupando, sono evidentemente alimentate da artificiose ricostruzioni i cui autori risponderanno in tribunale. La vicenda è quella che lega l’affare tra l’assegnazione di una consulenza sui diritti tv della Lega Pro di ... (Ilfattoquotidiano.it)