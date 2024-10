La fiera del libro di Francoforte: L’italia ospite d’onore alla 76esima edizione (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi ha ufficialmente preso avvio la 76esima edizione della fiera del libro di Francoforte, un evento di grande rilevanza nel panorama editoriale internazionale. Si prevede che la manifestazione, che si svolge dal 1949, attiri un vasto pubblico di professionisti e appassionati del libro. Quest’anno L’italia torna a ricoprire il prestigioso ruolo di ospite d’onore, a distanza di 36 anni dall’ultima volta, proponendo un ricco programma di eventi e dibattiti. Il motto scelto per questa edizione, “FBM24 is Read!ng – Read. Reflect. Relate“, riflette l’importanza della lettura e della riflessione critico-culturale. Cerimonia di apertura: Gli onori a Francoforte Alle 17 di oggi, la cerimonia di apertura si svolgerà nella Harmonie Hall del Congress Center, moderata dalla giornalista Mona Ameziane. Gaeta.it - La fiera del libro di Francoforte: L’italia ospite d’onore alla 76esima edizione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi ha ufficialmente preso avvio ladelladeldi, un evento di grande rilevanza nel panorama editoriale internazionale. Si prevede che la manifestazione, che si svolge dal 1949, attiri un vasto pubblico di professionisti e appassionati del. Quest’annotorna a ricoprire il prestigioso ruolo di, a distanza di 36 anni dall’ultima volta, proponendo un ricco programma di eventi e dibattiti. Il motto scelto per questa, “FBM24 is Read!ng – Read. Reflect. Relate“, riflette l’importanza della lettura e della riflessione critico-culturale. Cerimonia di apertura: Gli onori aAlle 17 di oggi, la cerimonia di apertura si svolgerà nella Harmonie Hall del Congress Center, moderata dgiornalista Mona Ameziane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Treccani compie 100 anni - ospite d’onore a Fiera Libro Francoforte - Da Manuzio all’ebook per riflettere sul futuro del libro. Oggetto di un ambizioso progetto di digitalizzazione e valorizzazione grazie al contributo dell’Istituto Centrale per gli Archivi del Ministero della Cultura, il patrimonio iconografico è stato riorganizzato impiegando un modello di apprendimento automatico che permette al visitatore una rilettura innovativa dell’archivio enciclopedico, ... (Ildenaro.it)

Libri : alla Fiera del Levante l'ultimo libro di Marco Bonini ‘Se mi manchi e' più bello' - Brevi storie per colmare la distanza', pubblicato da Ribalta edizioni nelle collana ‘Chi è di scena', accompagna il lettore in un percorso ricco di personaggi femminili, dalle nonne che si tramandano nella memoria familiare, alle donne lavoratrici lontane da casa ma presenti nella vita familiare. “Gli ultimi anni sono stati segnati da cambiamenti importanti sullo status sociale delle donne, di ... (Liberoquotidiano.it)

Festival Libro Possibile - anteprima nazionale alla Fiera del Levante - Il nuovo romanzo di Marco Bonini in anteprima nazionale per il Libro Possibile, in collaborazione con la Nuova Fiera del Levante, L’attore e sceneggiatore romano è atteso alla Nuova Fiera del Levante di Bari, presso le sale 3 – 4 del Centro Congressi, mercoledì 2 ottobre, alle ore 17 per la... (Baritoday.it)