Kim: pronto piano d'azione immediato (Di martedì 15 ottobre 2024) 3.27 Durante un incontro sulla sicurezza nazionale, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha delineato le linee per un'azione militare immediata,secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Kcna. All'incontro hanno partecipato i principali funzionari della sicurezza del Paese, inclusi il capo dell'esercito e i ministri della Sicurezza nazionale e della Difesa. Kim ha anche definito importanti compiti legati alla deterrenza bellica e all'esercizio del diritto all'autodifesa, sottolineando l'importanza di rafforzare le capacità militari. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 3.27 Durante un incontro sulla sicurezza nazionale, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha delineato le linee per un'militare immediata,secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Kcna. All'incontro hanno partecipato i principali funzionari della sicurezza del Paese, inclusi il capo dell'esercito e i ministri della Sicurezza nazionale e della Difesa. Kim ha anche definito importanti compiti legati alla deterrenza bellica e all'esercizio del diritto all'autodifesa, sottolineando l'importanza di rafforzare le capacità militari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele si prepara a colpire l'Iran - pronto il piano. Ancora raid dell'Idf e morti in Libano - colpita ex scuola a Gaza - L’ultima parola è affidata ad una riunione notturna del governo, ma l’esito sembra scontato: Benyamin Netanyahu e Yoav Galant potranno decidere come e quando attaccare. . . Nella telefonata chiesta con forza dal premier israeliano, che martedì ha addirittura bloccato la partenza di Gallant per Washington se prima non. (Gazzettadelsud.it)

"Pronto a colpire una chiesa. E non è un lupo solitario. Il piano del terrorista a Bergamo - L'antiterrorismo ha arrestato un 22enne egiziano pronto ad atti di terrorismo. Era inserito in una rete e non agiva da solo. Ecco il suo piano e gli obiettivi in Italia. (Ilgiornale.it)

Anziano pronto a suicidarsi dal quinto piano : i carabinieri lo afferrano al volo - L'uomo, sospeso nel vuoto, era pronto a lasciarsi cadere. Ma i militari, avvertiti dai familiari dell'89enne, sono intervenuti in pochi minuti: l'hanno afferrato per la cintura e hanno evitato il peggio. (Ilgiornale.it)