In una scuola parte Faccetta nera a tutto volume mentre il docente è assente La preside risponde invitando l’Associazione partigiani in classe

Quindici secondi che hanno scosso un'intera scuola. Le note di "Faccetta nera", diffuse da uno studente durante l'intervallo in un'aula di un istituto scolastico di Pinerolo, hanno innescato una reazione immediata da parte della dirigenza scolastica, che ha deciso di invitare l'Anpi (Associazione Nazionale partigiani d'Italia) per un ciclo di incontri di sensibilizzazione.

