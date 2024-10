Il tour nella città dei cantieri. Teatro e scuole: punto sui lavori (Di martedì 15 ottobre 2024) di Marco Corsi SAN GIOVANNI Un sopralluogo nei cantieri della città. Ieri il sindaco di San Giovanni, insieme ai tecnici comunali, ha fatto un "tour" per verificare, di persona, lo stato di avanzamento dei lavori. Valentina Vadi si è soffermata in particolare sul nuovo nido di Ponte alle Forche, sulla scuola elementare Rodari, in via Bolzano dove è in corso la realizzazione della ciclopista, al polo scolastico 0-6 Rosai Caiani e, in ultimo, al Teatro comunale Bucci. Quest’ultimo intervento è molto atteso. Iniziato a fine 2023, restituirà infatti alla città uno dei suoi simboli e San Giovanni potrà accogliere compagnie teatrali di alto livello. Sono state completate le opere di demolizione della struttura e sono entrate nel vivo le lavorazioni per la realizzazione del nuovo palcoscenico che richiede la costruzione di una nuova struttura in acciaio. Lanazione.it - Il tour nella città dei cantieri. Teatro e scuole: punto sui lavori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) di Marco Corsi SAN GIOVANNI Un sopralluogo neidella. Ieri il sindaco di San Giovanni, insieme ai tecnici comunali, ha fatto un "" per verificare, di persona, lo stato di avanzamento dei. Valentina Vadi si è soffermata in particolare sul nuovo nido di Ponte alle Forche, sulla scuola elementare Rodari, in via Bolzano dove è in corso la realizzazione della ciclopista, al polo scolastico 0-6 Rosai Caiani e, in ultimo, alcomunale Bucci. Quest’ultimo intervento è molto atteso. Iniziato a fine 2023, restituirà infatti allauno dei suoi simboli e San Giovanni potrà accogliere compagnie teatrali di alto livello. Sono state completate le opere di demolizione della struttura e sono entrate nel vivo le lavorazioni per la realizzazione del nuovo palcoscenico che richiede la costruzione di una nuova struttura in acciaio.

