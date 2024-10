Festa dei cuochi, a Bologna in tavola la sostenibilità (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Presidente Pozzulo:"Abbiamo scelto stoviglie plastic free, riciclabili. Chi meglio dei cuochi che producono tanti pasti può avere un occhio di riguardo verso l'ambiente" Sbircialanotizia.it - Festa dei cuochi, a Bologna in tavola la sostenibilità Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Presidente Pozzulo:"Abbiamo scelto stoviglie plastic free, riciclabili. Chi meglio deiche producono tanti pasti può avere un occhio di riguardo verso l'ambiente"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa dei cuochi, protagonisti i giovani - Il presidente dei cuochi dell'Emilia Romagna Boccuzzi:"Per organizzare questa festa ci hanno aiutato i ragazzi di 3 scuole alberghiere. Coinvolgere ... (stream24.ilsole24ore.com)

“La mia non-vita a Gaza”: così la giornalista Aya Ashour racconta in un film della Bbc un anno di guerra tra sofferenze e sogni infranti - Sono Aya Ashour, ho 23 anni, e mi conoscete già perché dall’inizio della guerra scrivo sul Fatto Quotidiano, grazie al giornalista Giampiero Calapà che mi ha contattata per avere testimonianza di quei ... (ilfattoquotidiano.it)

Migranti, duro attacco di Meloni alle ong. E sull’Albania anticipa lo scontro con le toghe: “Strada che rispecchia lo spirito europeo” - Per la Corte di giustizia Ue i centri in Albania violano il diritto europeo. Per Giorgia Meloni "rispecchiano lo spirito europeo" ... (ilfattoquotidiano.it)