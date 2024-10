Fano Una tribuna piena di cuori granata (Di martedì 15 ottobre 2024) Se si cercava una risposta dei fanesi sul Fano Calcio in Terza Categoria, questa è arrivata nel debutto ufficiale al "Mancini", sabato scorso contro il Babbucce. tribuna Centrale strapiena. Spettatori d’eccezione, poi, il sindaco Serfilippi e l’assessore allo Sport Santorelli. Proprio ad Alberto Santorelli abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione attuale e slle prospettive future anche per quanto riguarda l’impianto. Santorelli, vista così la tribuna, si può dire il progetto del nuovo Fano sia condiviso dagli sportivi "Il Fano Calcio rappresenta la rinascita del calcio fanese ed è già un simbolo di buona gestione, passione, attaccamento al territorio. Abbiamo passato anni molto difficili, sia per la parte sportiva che di gestione societaria e degli impianti. Meritiamo di più come fanesi. È giunta l’ora di fidarsi di questa ripartenza. Sport.quotidiano.net - Fano Una tribuna piena di cuori granata Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Se si cercava una risposta dei fanesi sulCalcio in Terza Categoria, questa è arrivata nel debutto ufficiale al "Mancini", sabato scorso contro il Babbucce.Centrale stra. Spettatori d’eccezione, poi, il sindaco Serfilippi e l’assessore allo Sport Santorelli. Proprio ad Alberto Santorelli abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione attuale e slle prospettive future anche per quanto riguarda l’impianto. Santorelli, vista così la, si può dire il progetto del nuovosia condiviso dagli sportivi "IlCalcio rappresenta la rinascita del calcio fanese ed è già un simbolo di buona gestione, passione, attaccamento al territorio. Abbiamo passato anni molto difficili, sia per la parte sportiva che di gestione societaria e degli impianti. Meritiamo di più come fanesi. È giunta l’ora di fidarsi di questa ripartenza.

