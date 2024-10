"Falso e disgustoso, speriamo esplosa". Furia di Trump contro il film The Apprentice (Di martedì 15 ottobre 2024) Donald Trump torna ad attaccare The Apprentice, il film che dovrebbe raccontare le origini del suo impero e che per l'uomo non è altro che un atto diffamatorio nei suoi confronti Ilgiornale.it - "Falso e disgustoso, speriamo esplosa". Furia di Trump contro il film The Apprentice Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Donaldtorna ad attaccare The, ilche dovrebbe raccontare le origini del suo impero e che per l'uomo non è altro che un atto diffamatorio nei suoi confronti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Apprentice : il film che racconta l'ascesa di Donald Trump tra potere - eccessi e scandali - Ivana, che aveva inizialmente accusato Trump di violenza durante il divorzio, in seguito chiarì di non voler che le sue parole fossero interpretate in termini "letterali o criminali". Gli attori riescono a catturare fedelmente le caratteristiche dei loro personaggi reali, replicandone i gesti e i toni di voce con precisione. (Panorama.it)

Donald Trump si scaglia - di nuovo - contro il film “The Apprentice” - Ciò potrebbe aver ritardato la possibilità dei produttori di ottenere un distributore, ma una volta che ci sono riusciti, Trump e il suo team non hanno ancora intentato alcuna causa. Determinato a uscire dall’ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, l’aspirante magnate Donald agli inizi della sua carriera incontra l’uomo che diventerà una delle figure più ... (Metropolitanmagazine.it)

Donald Trump contro The Apprentice : "Un film falso e diffamatorio scritto da un cialtrone senza talento" - Nel mese di maggio, dopo la presentazione al festival di Cannes, gli avvocati del miliardario che sta cercando di essere rieletto Presidente degli Stati Uniti, avevano minacciato di procedere per vie legali con lo scopo di bloccare la distribuzione nei cinema. Donald Trump è tornato ad attaccare il film The Apprentice con star l'attore Sebastian Stan. (Movieplayer.it)