Difesa: Crosetto ha incontrato i vertici Rheinmetall e Leonardo (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (askanews) – Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto ha incontrato i vertici della multinazionale tedesca Rheinmetall e dell’italiana Leonardo che oggi hanno stretto un importante accordo industriale, che apre le porte a una collaborazione in settori di rilevanza strategica. “Questo accordo é un passo fondamentale nella costruzione di una solida industria della Difesa europea” ha dichiarato il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Sviluppare un approccio industriale e tecnologico di respiro europeo nel campo dei sistemi di Difesa terrestre e tracciare la strada del futuro Main Ground Combat System è uno degli obiettivi che si prefigge la Joint Venture paritetica tra Leonardo e Rheinmetall. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (askanews) – Il Ministro della, Guidohadella multinazionale tedescae dell’italianache oggi hanno stretto un importante accordo industriale, che apre le porte a una collaborazione in settori di rilevanza strategica. “Questo accordo é un passo fondamentale nella costruzione di una solida industria dellaeuropea” ha dichiarato il Ministro dellaGuido. Sviluppare un approccio industriale e tecnologico di respiro europeo nel campo dei sistemi diterrestre e tracciare la strada del futuro Main Ground Combat System è uno degli obiettivi che si prefigge la Joint Venture paritetica tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crosetto smentisce la bufala del giorno : non vado ai Cdm? Non tutti riguardano la Difesa - Dall’altro, invece, Crosetto evidenzia che “non in tutti i Cdm ci sono argomenti che riguardano la Difesa e non possono essere fissati tenendo conto delle agende, degli impegni istituzionali o internazionali di ogni ministro. Perché i ministeri invece sono sempre presenti nella preparazione degli atti”. (Secoloditalia.it)

Difesa - Crosetto a Ministeriale Adrion : presidiare ambiente subacqueo - Entrambe le attività si svolgono a cadenza annuale e sono organizzate a rotazione da una delle sei Marine ADRION. L’iniziativa Adrion si inquadra tra le attività discendenti dalla Conferenza interministeriale di Ancona sulla sicurezza e lo sviluppo dei Paesi della regione Ionico-Adriatica del 2000, a conclusione della quale i Ministri degli Affari Esteri delle Nazioni partecipanti hanno ... (Ildenaro.it)

Medio Oriente - audizione di Tajani e Crosetto alle commissioni parlamentari Esteri e Difesa - Il titolare della Farnesina ha sottolineato l’importanza […] The post Medio Oriente, audizione di Tajani e Crosetto alle commissioni parlamentari Esteri e Difesa appeared first on L'Identità. Nel corso dell’audizione congiunta alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e quello della Difesa, Guido Crosetto, hanno aggiornato i parlamentari sulla ... (Lidentita.it)