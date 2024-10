Cultweb.it - Di cosa parla Cuore il romanzo cult di Edmondo De Amicis?

(Di martedì 15 ottobre 2024) Scritto nel 1886 daDe Amici,è sempre stato identificato come undall’evidente natura educativa per i ragazzi. Strutturato come un diario scolastico di terza elementare, infatti, parte dalle vicenda di un gruppo di alcuni compagni di scuola per andare, poi, a toccare dei temi universali come l’amicizia, il coraggio, il rispetto per gli altri, il senso del dovere e l’amore per la patria. Un’immagine tratta dalla serie tvdella Rai – Fonte: RaiTutti aspetti che caratterizzano un Italia diventa unita da pochissimi anni e che hanno il compito di andare a formare proprio le fondamenta di una riconoscibilità nazionale fatimente cercata. La vicenda è ambientata a Torino durante l’anno scolastico 1881-82 . Non è un caso, dunque, che ilsia diviso proprio in nove capitoli, tanti quanti i mesi dedicati alla scuola.