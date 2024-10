Romadailynews.it - Cina: aziende verdi prosperano nella Borsa di Shenzhen

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pechino, 15 ott – (Xinhua) – Quasi 400e a basse emissioni di carbonio sono state quotate alladi, con un valore complessivo che supera i 6.000 miliardi di yuan (circa 848,38 miliardi di dollari), ha dichiarato ieri la. Lerappresentano il 20% del valore di mercato totale della, secondo l’ente. In un’ottica di sostenibilita’, finora un totale di 935, pari a circa il 35% di quelle quotate in, quest’anno hanno pubblicato i loro rapporti sulla responsabilita’ sociale 2023 o sull’ambiente, la societa’ e la corporate governance (ESG). Alla fine del mese scorso, laha emesso 21,6 miliardi di yuan in fondi negoziati in(ETF) a tema sostenibilita’.