Biden all’Iran: qualsiasi attentato alla vita dell’ex presidente Trump sarebbe considerato un “atto di guerra” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente americano Joe Biden ha detto all’Iran che qualsiasi attentato alla vita dell’ex presidente Donald Trump sarebbe considerato un “atto di guerra” Biden all’Iran: attentato alla vita di Trump è un “atto di guerra Il presidente americano Joe Biden avrebbe dato istruzioni al Consiglio di Sicurezza Nazionale di chiarire all’Iran che qualsiasi attentato alla Periodicodaily.com - Biden all’Iran: qualsiasi attentato alla vita dell’ex presidente Trump sarebbe considerato un “atto di guerra” Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilamericano Joeha dettocheDonaldun “didiè un “diIlamericano Joeavrebbe dato istruzioni al Consiglio di Sicurezza Nazionale di chiarireche

Usa - Trump chiede protezione per le minacce dall’Iran. Biden avverte Teheran : «Un attentato contro l’ex presidente verrà considerato un atto di guerra» - E tutti gli alti funzionari dell’amministrazione dell’ex presidente che lavoravano alla sicurezza nazionale hanno beneficiato di rigide misure dopo aver lasciato il loro incarico. Si tratta di richieste «senza precedenti»: nessun candidato nella storia recente è stato trasportato in giro su aerei militari prima di un’elezione. (Open.online)

“È stato il presidente Biden a pilotare gli uragani verso la Florida per impedire il consenso a Trump” : l’allarme dei complottisti che minacciano i meteorologi - Quindi -in teoria – il terribile evento climatico sarebbe accaduto per creare disagi tali per allontanare gli elettori dalle urne. Anche in America. La cosa più assurda è che i responsabili del meteo delle varie testate televisive e giornalistiche hanno iniziato a ricevere addirittura minacce di morte. (Ilfattoquotidiano.it)

Trump : Biden è stato il peggior presidente nella storia del nostro Paese - Donald Trump si rivolge anche ai democratici delusi. . In un comizio a Coachella, in California, il tycoon afferma: “solo io posso salvarvi dal caos in cui vi ha gettato Kamala Harris”. “Joe Biden è stato il peggior presidente nella storia del nostro Paese, lei è la peggior vice presidente”, ha “attaccato” ancora l’ex presidente. (Laprimapagina.it)