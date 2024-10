Sport.quotidiano.net - Basket b femminile. Il tiro da tre proprio non vuole entrare:. Puianello kappao

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) FIORENZUOLA 4845 FIORENZUOLA: Miccoli 16, Bernini n.e., Patelli, Shulha n.e., Cremona 4, Negri, Longeri 5, Zane, Binelli n.e., Merlini 4, Rastelli, Bambini 19. All. Boglioli. CHEMCO: Olajide 8, Bevolo 7, Manzini, Luppi, Dettori 6, Dzinic 4, Raiola 2, Cherubini n.e., Gatti 6, Boiardi 3, Ivaniuk 9. All. Giroldi. Arbitri: Meloni e Fontanili di Pr. Parziali: 10-14, 20-27, 33-37. Nella seconda giornata,(in foto Isabella Olajide) incappa nella classica serata storta al. Gialloblù brave a condurre il match per 35’ davanti alla difesa a zona locale, senza però riuscire ad affondare il colpo. Prima Miccoli poi Bambini hanno contribuito a far mettere il naso avanti alle locali; Ivaniuk piazza la bomba del 48-45 al 37’ manon segna più. La Chemco paga un surreale 2/26 da tre, nonostante i buoni tiri aperti piedi per terra. Cesare Corbelli