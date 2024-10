America’s Cup, New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – New Zealand batte Ineos Britannica anche nella quarta regata dell’America’s Cup oggi 14 ottobre e si porta in vantaggio per 4-0 nella sfida al meglio delle 13 regate. Nonostante una partenza pari i britannici non sono riusciti a scalfire lo strapotere dei ‘kiwi’. Si torna in acqua mercoledì 16 ottobre con la quinta e la sesta regata. Intanto Luna Rossa ha festeggiato, nella giornata di ieri, un traguardo storico conquistando la prima America’s Cup femminile. Le ragazze del team di Luna Rossa Prada Pirelli hanno infatti battuto le britanniche del team Ineos, in questo caso rinominato Athena Pathway. L’AC40 monotipo del team italiano vedeva al timone Giulia Conti e Margherita Porro, come trimmer Giulia Fava e Maria Giubilei. America’s Cup, New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - America’s Cup, New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – NewBritannica anche nella quarta regata dell’Cup oggi 14 ottobre e siin vantaggio per 4-0 nella sfida al meglio delle 13 regate. Nonostante una partenza pari i britannici non sono riusciti a scalfire lo strapotere dei ‘kiwi’. Si torna in acqua mercoledì 16 ottobre con la quinta e la sesta regata. Intanto Luna Rossa ha festeggiato, nella giornata di ieri, un traguardo storico conquistando la primaCup femminile. Le ragazze del team di Luna Rossa Prada Pirelli hanno infatti battuto le britanniche del team, in questo caso rinominato Athena Pathway. L’AC40 monotipo del team italiano vedeva al timone Giulia Conti e Margherita Porro, come trimmer Giulia Fava e Maria Giubilei.Cup, Newe sisul 4-0 seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

America’s Cup - New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 - (Adnkronos) – New Zealand batte Ineos Britannica anche nella quarta regata dell'America's Cup oggi 14 ottobre e si porta in… L'articolo America’s Cup, New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

America’s Cup - New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

America’s Cup - New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 - Si torna in […]. Mercoledì andranno in scena la quinta e sesta regata New Zealand batte Ineos Britannica anche nella quarta regata dell'America's Cup oggi 14 ottobre e si porta in vantaggio per 4-0 nella sfida al meglio delle 13 regate. Nonostante una partenza pari i britannici non sono riusciti a scalfire lo strapotere dei 'kiwi'. (Sbircialanotizia.it)