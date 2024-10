Altri tre casi di virus Dengue registrati a Ortona: disinfestazione nelle contrade (Di martedì 15 ottobre 2024) Altri tre casi di virus Dengue sono stati registrati nelle ultime ore ad Ortona nelle contrade: salgono così a 8 i casi complessivi accertati in città dove da questa sera è in programma un nuovo intervento di disinfestazione della durata di tre giorni. Il commissario prefettizio ha provveduto Chietitoday.it - Altri tre casi di virus Dengue registrati a Ortona: disinfestazione nelle contrade Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)tredisono statiultime ore ad: salgono così a 8 icomplessivi accertati in città dove da questa sera è in programma un nuovo intervento didella durata di tre giorni. Il commissario prefettizio ha provveduto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sparizione Maddie McCann - sospettato Christian Brueckner assolto da 5 accuse di stupri per altri casi - ma dovrà restare in carcere fino al 2025 - Così ha deciso un tribunale di Germania: l'uomo dovrà comunque restare in carcere fino al 2025 per violenza sessuale. Sparizione Maddie McCann, il sospettat . Christian Brueckner, l'uomo sospettato del rapimento della piccola Maddie McCann è stato assolto da 5 accuse di stupri relativi ad altri casi. (Ilgiornaleditalia.it)

Desailly : «L’assenza di Mbappé in Nazionale è un’occasione per Deschamps di far esprimere altri calciatori» - L’ex difensore centrale alle 116 selezioni con i Blues. «È così importante questa Nations League? In Francia abbiamo un gran. Sa che i calciatori si logorano con il suo allenamento» L'articolo Desailly: «L’assenza di Mbappé in Nazionale è un’occasione per Deschamps di far esprimere altri calciatori» sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

Febbre Dengue a Fano - i casi sono 105 - con altri 14 probabili : «Si continua a valutare l’andamento del focolaio» - FANO – I casi di dengue a Fano sono oggi 105, mentre altri 14 sono al momento classificati come ‘probabili’. I casi sono tutti autoctoni. A renderlo noto è la Regione Marche, la quale comunica anche che nella giornata odierna si è tenuto l’incontro di aggiornamento sul focolaio del Gruppo... (Anconatoday.it)