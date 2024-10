Allarme in Europa: la Russia si prepara ad attaccare la NATO entro il 2030 (Di martedì 15 ottobre 2024) Il capo dell’intelligence estera tedesca, Bruno Kahl, ha lanciato un inquietante Allarme riguardo al crescente rischio di un conflitto militare diretto tra la Russia e la NATO entro la fine di questo decennio. Nel corso di un’audizione al Bundestag, Kahl ha dichiarato che “la disponibilità di Mosca a utilizzare misure ibride e coperte ha raggiunto un livello mai visto prima” e che “un confronto militare diretto con la NATO è diventato una possibilità per il Cremlino”. Queste parole segnalano l’inevitabile intensificarsi delle tensioni tra Mosca e l’Occidente, con conseguenze potenzialmente devastanti per l’Europa. Secondo Kahl, l’obiettivo principale della Russia è chiaro: “dividere l’Occidente” e indebolire la capacità difensiva europea, mentre rafforza il proprio apparato militare per prepararsi a un eventuale attacco. Panorama.it - Allarme in Europa: la Russia si prepara ad attaccare la NATO entro il 2030 Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il capo dell’intelligence estera tedesca, Bruno Kahl, ha lanciato un inquietanteriguardo al crescente rischio di un conflitto militare diretto tra lae lala fine di questo decennio. Nel corso di un’audizione al Bundestag, Kahl ha dichiarato che “la disponibilità di Mosca a utilizzare misure ibride e coperte ha raggiunto un livello mai visto prima” e che “un confronto militare diretto con laè diventato una possibilità per il Cremlino”. Queste parole segnalano l’inevitabile intensificarsi delle tensioni tra Mosca e l’Occidente, con conseguenze potenzialmente devastanti per l’. Secondo Kahl, l’obiettivo principale dellaè chiaro: “dividere l’Occidente” e indebolire la capacità difensiva europea, mentre rafforza il proprio apparato militare perrsi a un eventuale attacco.

