Università, istituita la prima cattedra di Management delle aziende sanitarie (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Università degli studi di Palermo ha istituito, nella scuola di Medicina e Chirurgia, la prima cattedra in Sicilia di Management delle aziende sanitarie. La nuova cattedra, alla cui guida è stato assegnato il professore Federico Cosenz, ordinario di Economia aziendale e delegato del Rettore al Palermotoday.it - Università, istituita la prima cattedra di Management delle aziende sanitarie Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’degli studi di Palermo ha istituito, nella scuola di Medicina e Chirurgia, lain Sicilia di. La nuova, alla cui guida è stato assegnato il professore Federico Cosenz, ordinario di Economia aziendale e delegato del Rettore al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Opera Primaziale Pisa formerà restauratori per cattedrali - Pisa, 5 ottobre 2024 - L'Opera Primaziale Pisana "sta sperimentando un progetto che se funziona, metteremo a disposizione di tutti trasferendo le nostre competenze: corsi professionalizzanti per giovani restauratori e conservatori dei beni culturali. Noi vogliamo in questo modo creare nuove professionalità". (Lanazione.it)

Anche alla primaria De Amicis sale in cattedra il Metodo Montessori - "La scuola che cos’è?" Così la scuola primaria de Amicis del Pascolo a Calolziocorte ha accolto il nuovo anno scolastico e ha aperto la prima classe ad approccio Montessori. Se da una parte l’Amministrazione comunale darà un nuovo abito allo storico edificio dall’altra gli insegnanti proveranno... (Leccotoday.it)

Nelle scuole primarie torna “L’acqua in cattedra” promossa da Cafc - Incontri educativi di due ore per un percorso su un tema delicato e attualissimo: la corretta gestione della risorsa acqua, dalla fase di estrazione e raccolta fino alla sua depurazione e restituzione in natura (ciclo idrico integrato). Per il quarto anno consecutivo Cafc propone “L’Acqua in... (Udinetoday.it)