Tragedia a Senigallia | trovato morto il ragazzino di 15 anni fuggito con la pistola del padre

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Delsi erano perse le tracce da questa notte. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero E' statoin un casale di campagna, nei pressi di Montignano, il quindicenne che questa notte è scappato da casa con ladel, un vigile urbano di. Subito erano scattate le ricerche, i carabinieri si sono mobilitati battendo città e zone di campagna. Anche le scuole erano state messe in allarme nel timore che ilavesse altre intenzioni. Invece, la: si è tolto la vita. Il ritrovamento sarebbe avvenuto in un casale di campagna nei pressi di Montignano. Foto di repertorio