Lanazione.it - Tra sciopero e ripartenza. Niente treni: caos alla stazione. Ma oggi riapre la Faentina

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è chi avrebbe dovuto lasciare Firenze per continuare il suo viaggio in Toscana. Chi per lavoro sarebbe dovuto salire a Milano. E chi, studente fuori sede, ha dovuto annullare il pranzo in famiglia da tempo programmato. Giornata di inferno per i pendolari di tutta Italia, che a Santa Maria Novella si sono trovati di fronte un tabellone di corse cancellate e ritardi abissali. Pochissimi infatti iin partenza e in arrivoa causa dellonazionale di 24 ore del personale delle Ferrovie, iniziato sabato sera alle 21 e conclusosi ieristessa ora. "Come è possibile che non sia garantito un servizio d’emergenza?", si chiedono alcuni turisti accovacciati sui trolley. Le biglietterie nell’atrio e ai gate vengono prese d’assalto, con centinaia di viaggiatori in fila pronti a lamentarsi.