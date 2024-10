Dilei.it - Tinta sempre al top? Il segreto è il siero per capelli colorati, un must beauty da provare

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ogni stagione ha i suoi colori di tendenza, anche in fatto di! E se giocare e tingersi la chioma e cambiare look in un istante è una delle cose che si amano di più fare, è importante anche che il colore scelto si mantenga vivo, brillante e dall’aspetto wow in ogni istante in cui decideremo di tenerlo. E cosa c’è di meglio che farlo utilizzando dei prodotti ad hoc per le chiome colorate e tinte? E no, non parliamo solo degli shampoo, balsami o maschere formulate specificatamente per prendersi cura delle capigliature che sono state sotoste a questo genere di trattamenti, ma anche di un prodotto che molto spesso non viene utilizzato ma che crea un’enorme differenza a livello sia visivo che di benessere della chioma stessa, ilper