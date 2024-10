Metropolitanmagazine.it - The Substance: I Wonder annuncia le anteprime speciali dopo la Festa del Cinema di Roma

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) IPictures ha svelato ledel film “The” di Coralie Fargeat, premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2024. Lesi terranno il 25 ottobre inselezionati, un’occasione imperdibile per vedere in anteprima e in esclusiva la pellicola più discussa del momento.il passaggio nei festivaltografici internazionali più noti e prestigiosi, “The” sarà presentato anche in Italia il 17 ottobre nella sezione Best Of alladeldi, il 29 ottobre al Trieste Science+Fiction Festival presso il Teatro Rossetti e infine il 30 ottobre a Lucca Comics & Games presso ilCentrale.