Tennis: Italia da record, azzurri in tutte categorie Atp e Wta Finals
È la prima volta nella storia del Tennis azzurro con qualificati nel singolare e nel doppio ROMA - Per la prima volta nella storia del Tennis azzurro l'Italia ha qualificato un giocatore in tutte le categorie delle ATP e WTA Finals. Era dal 2009, quando ci riuscirono gli Stati Uniti, che una nazione

Tutte le vittorie e le finali del tennis italiano nel 2024 - Hubert Hurkacz 7-6 7-6 Atp 250 Gstaad: Matteo Berrettini b. Anna Kalinskaya 4-6 7-5 7-5 Roland Garros: Iga Swiatek b. Novak Djokovic 7-6 6-3 SINGOLARE FEMMINILE Wta 1000 Dubai: Jasmine Paolini b. Andiamo a ripercorrere tutte le finali disputate in questo 2024 dai nostri tennisti e dalle nostre tenniste. (Sportface.it)

Italia del tennis sugli scudi : azzurri presenti in tutte le categorie delle ATP e WTA Finals! - In coppia con Errani, altre soddisfazioni come le vittorie a Roma e a Pechino, la Finale del Roland Garros e l’oro olimpico. Tuttavia, ci sarà da affrontare prima Torino (uomini) e Riad (donne) per lasciare ancora il segno. Ebbene, a distanza di 15 anni, è l’Italia che ha ricevuto in un certo senso il testimone. (Oasport.it)

